"Il y en a marre des Arabes" : les propos racistes d'un président d'un yacht club à Marseille

Alors que la métropole marseillaise organisait une réunion pour discuter des problématiques de la zone côtière de la Pointe Rouge le 22 février dernier, le présidentdu Yachting club ( YCPR ) s'est emporté lorsque la difficulté de la mise à l'eau des bateaux est évoquée . Christian Tommasini se décrit fatigué par les actes d’incivilités, les dégradations et le trafic illicite qui touchent son club .

Alors, je ne suis pas raciste, mais maintenant il y en a marre des Arabes . Tu ne peux plus rien faire sans que les Arabes viennent te faire chier . Que des melons, que des Arabes . Pas un blond, un blanc, un qui est bien comme il faut, non, que des Arabes . Le jour où il va falloir que les Français réagissent et qu'il faut s'armer, je serai le premier à aller faire de la ratonnade .