Il sauve un bébé d’une chute mortelle de 12 étages

Un livreur de 31 ans a réussi l’exploit de réceptionner un bébé tombé du 12e étage d’une tour. Une prouesse qui l’a élevé au rang de héros national.

par Team Mouv'

C’est une scène digne des plus grands moments de suspens de film hollywoodien qui s’est tenu à Hanoï, au Vietnam, dimanche 28 février . Nguyen Ngoc Manh, un livreur de 31 ans, était stationné devant un immeuble en plein milieu de la capitale vietnamienne attendant qu’un client se manifeste pour récupérer ses colis .

C’est à ce moment qu’il a entendu les pleurs d’un enfant sans vraiment y prêter attention . Pour lui ce n’était qu’un bébé qui piquait une colère, rien de bien méchant . Ce sont les cris d’une femme paniquée, les yeux au ciel, qui l’ont fait réagir . Il baisse sa vitre et aperçoit un bébé pendre d’un balcon à plus de 45 mètres du sol. "J’ai escaladé un mur et je me suis aperçu qu’elle pourrait tomber sur un toit en tôle surplombant un magasin rempli de générateurs électriques" a expliqué le héros vietnamien à VN Express International.

Un sauvetage in extremis

C’est à ce moment que les mains de la petite fille de deux ans glissent et perdent prise . Elle entame une chute à grande vitesse alors que Nguyen Ngoc Manh peine toujours à trouver son équilibre sur le toit métallique . Son pied droit glisse au moment de l’impact mais il réussit miraculeusement à l’attraper. "À ce moment - là, j’ai eu peur, dit - il, parce que j’ai vu du sang au coin de sa bouche, donc je l’ai amenée immédiatement aux urgences, et en fait, elle s’était mordue la langue. " a - t - il expliqué au journal Thanh Nien .

Le fillette a été immédiatement transportée à l’hôpital mais ne souffre d’aucune blessure autre qu’une luxation de la hanche, donc trois fois rien comparé à ce qu’elle vient de vivre .

La scène a été filmée sous tous les angles par les voisins et passants qui se trouvaient là, des extraits de vidéo - surveillance ont même été mis en ligne . Nguyen Ngoc Manh est devenu un héros dans son pays et à l’international, une situation qui dérange un peu le livreur . Plusieurs milliers de personnes l’ont contacté sur ses réseaux pour le remercier et certains sont allés jusqu’à lui envoyer de l’argent ! "Je suis un peu désorienté, a - t - il déclaré, je ne veux pas de cet argent que je n’ai pas gagné ."

Le livreur - sauveteur veut désormais simplement retrouver son anonymat et sa vie d’avant . Une belle leçon d'humilité .

Je ne me considère pas comme un héros, j’ai juste eu la bonne réaction .