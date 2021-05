Il perd son permis... 30 minutes après l’avoir obtenu

Un jeune homme, fraichement titulaire du permis de conduire, s'est vu retirer son précieux papier seulement 30 minutes après la publication des résultats sur le net...

par Team Mouv'

Un record a été peut - être établi . . . Celui du retrait de permis le plus rapide, comme le rapporte le site 20minutes, un jeune homme de 18 ans originaire de L’Isle d’Abeau en Isère, a été arrêté par les gendarmes de Villefontaine, il leur explique qu'il a passé son examen de conduite 3 jours plus tôt, qu'il n'est pas encore en possession de son permis papier mais il a consulté les résultats sur internet, il leur assure qu'il a bien obtenu le précieux sésame .

Les gendarmes vérifient, en effet, le jeune homme est bien titulaire du permis de conduire, les résultats ont été publiés, il y a 30 minutes .

Le jeune homme se soumet aux tests salivaires, après quelques minutes, les résultats sont sans appel, il a consommé du cannabis et de la cocaïne. Par conséquent, le très jeune automobiliste perd d'un coup les 6 points de son permis de conduire et écope d'une ordonnance pénale et d'une amende de 600€ .