Huit personnes jugées pour les cambriolages de Thiago Silva, Choupo-Moting et Booba

Entre 2018 et 2019, des cambrioleurs se sont introduits chez Thiago Silva, Booba et plusieurs autres personnalités du sport et de la musique en escaladant les gouttières de leur habitation.

par Team Mouv'

A première vue, rien ne relie Thiago Silva, Eric - Maxim Choupo - Moting, Boooba, Patrick Sebastian et le chef cuisinier Jean - Pierre Vigato, et pourtant . . . Huit personnes passent devant le tribunal judiciaire de Paris ce mercredi pour avoir cambriolé ces personnalités entre 2018 et 2019 .

Emmené par Mohamed S . , surnommé "le chat" pour son agilité, sept hommes et une femme sont soupçonnés d'avoir organisé de nombreux cambriolages visant des personnalités du sport et de la musique . L'ancien attaquant du PSG Eric - Maxim Choupo - Moting a été "visité" par cette bande le 28 novembre 2018 au moment où le joueur disputait un match de Ligue des Champions face à Liverpool . Son ancien capitaine Thiago Silva subira lui aussi une intrusion à son domicile parisien à peine un mois plus tard alors qu'il foulait le gazon du Parc des Princes à l'occasion d'un match de Ligue 1 face à Nantes . Pour le défenseur, le préjudice s'élève à 1,2 million d'euros en bijoux et montres de luxe .

"Le chat", roi de l'agilité

En charge de l'enquête, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ( BRB ) de Paris remonte rapidement jusqu'à trois hommes grâce notamment aux images de vidéo - surveillance . La barbe étonnement taillé du "chat" a facilement permis d'identifier le véritable nom du suspect . Doté d'une agilité rare, Mohamed S . avait pris l'habitude de s'introduit dans les logements de ses victimes en escaladant les gouttières. Sept ( puis huit ) cambrioleurs seront interpellés après une perquisition dans un 20m2 d'Aubervilliers le 22 août 2019 .

Pierre Ménès et Nasser al - Khelaïfi étaient aussi visés

Des centaines de bijoux et objets de valeur sont retrouvés dans ce petit studio . Plusieurs éléments présents dans l'appartement permettront également à la BRB de faire le lien avec d'autres cambriolages qui ont eu lieu à la même période sur Paris et en proche banlieue . Booba, Patrick Sébastien et le chef cuisinier Jean - Pierre Vigato ont été plusieurs de leurs victimes. Les adresses du consultant de Canal + Pierre Ménès et du président du PSG Nasser al - Khelaïfi ont également été trouvées lors de la perquisition .