Hugh Jackman s'est fait vacciner car Wolverine ne peut rien contre la Covid-19

Hugh Jackman a incarné Logan alias Wolverine à plusieurs reprises et l'acteur a tenu à rappeler, sur ses réseaux, que même les super-héros ne pouvaient rien contre la Covid-19.

par Team Mouv'

La vaccination est la perspective la plus crédible pour sortir de cette pandémie, qui s'étale dans nos vies depuis bien trop longtemps ! . La tendance des réseaux est d'encourager la population à aller se faire vacciner, les célébrités se mobilisent ainsi que les super - héros à l'instar de Ryan Reynolds qui a prêté ses traits à Deadpool, c'est au tour de Hugh Jackman, de mettre en scène un des personnages les plus torturés et attachants de l'écurie Marvel, le dénommé Wolverine, qu'il a incarné plusieurs fois à l'écran :

La capacité de guérison de Wolverine ne peut pas me sauver du Covid . Mais le vaccin le peut . Faites - le !

Hugh Jackman est suivi par 30 millions de followers sur Instagram . L'enjeu est grand, rappelons que de grands pouvoirs engendrent toujours de grandes responsabilités .