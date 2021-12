Harcèlement de rue : elle invente la technique du dindon pour faire fuir les harceleurs

Face au harcèlement de rue bien trop présent, Sarah a décidé de se défendre à sa façon.

par Team Mouv'

Parce qu'elle en a marre de se faire agresser dans la rue au quotidien et qu'elle ne peut pas faire se défendre physiquement face aux hommes qui l'attaquent... Sarah, une jeune rouennaise de 20 ans a trouvé la meilleure parade pour faire fuir ses agresseurs.

Meilleure technique pour faire fuire les agresseurs

Fatigué par les harcèlements, Sarah a trouvé une technique pour faire peur aux nombreux mecs qui la suivent et qui l'harcèlent alors qu'elle n'a rien demandé. Appelée la "technique du dindon", cette méthode a été utilisée par la jeune rouennaise alors qu'un mec très très lourd insistait pour avoir son Snap. Désespérée elle s'est mis à faire le dindon... et ça a marché ! L'homme a pris la fuite, perturbé par cette folie qui s'est révélée particulièrement efficace. Sa vidéo a été d'ailleurs été vue plus de 5 millions et grâce à ça Sarah la crieuse (son nom sur Tiktok) espère pouvoir donner des idées à d'autres filles qui se font agresser.

undefined J’autorise Gérer mes choix

Le harcèlement est un problème toujours aussi persistant dans notre société, en effet 8 femmes sur 10 (en France, aux USA etc) se sont déjà faites agresser une fois dans leur vie selon l'institut Ipsos. Des chiffres dramatiques, qui ne font qu'empirer... Grosse force à toutes les victimes, en espérant que le gouvernement et les tribunaux mettent en place des sanctions lourdes pour les harceleurs et agresseurs.