Grande vague de soutien en Algérie, où les feux se multiplient

Une cinquantaine de feux de forêts "d'origine criminelle" ont embrasés le Nord de l'Algérie et ont causé la mort de 42 personnes.

Le Nord de l'Algérie et notamment dans la région de la Kabylie, fait face à une cinquantaine de feux de forêts meurtriers . Selon les dernières informations, 42 personnes auraient péri dans les flammes . Sur les réseaux sociaux, une vague de soutien se forme pour le pays qui se bat aussi actuellement contre la Covid - 19 .

Des feux de forêts meurtriers

Les feux de forêts font des ravages au Nord du pays et les pompiers et militaires algériens sont dépassés . Ce mardi 10 aout 2021, 42 personnes sont décédés "dont 17 civils et 25 militaires" selon France 24 . Les autorités algériennes évoquent des feux "d'origine criminelle" attisés par la canicule . Plus de 70 incendies ont éclaté dans 18 wilayas ( ce qui peut être comparé à des préfectures ) au nord du pays, selon le Premier ministre, Aïmène Benabderahmane . Selon la protection civile il y aurait plus d'une centaine de feux .

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a tweeté "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort en martyrs de 25 militaires après qu'ils aient réussi à secourir plus d'une centaine de citoyens des flammes, dans les montagnes de Bejaïa et Tizi Ouzou".

"La Kabylie brûle"

Sur les réseaux sociaux de nombreux messages de soutien et des collectes de dons sont partagés avec le hashtag # PrayForAlgeria :

