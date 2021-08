GIEC : la crise climatique s’aggrave à un rythme sans précédent

Le GIEC sonne l' "alerte rouge" et prévoit la multiplication des évènements météorologiques extrêmes.

par Team Mouv'

Feux de forêt en Turquie, en Sibérie et en Grèce; inondations en Belgique et en Allemagne; dôme de chaleur au Canada : ces évènements climatiques extrêmes se multiplient dans le monde . Le dernier rapport du GIEC est catégorique, si on ne fait rien pour arrêter nos émissions de gaz à effet de serre, nous allons devoir nous habituer à vivre ces scénarios catastrophes à l'avenir .

Des scénarios catastrophes

Ce lundi 9 aout 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ( GIEC ) a publié le premier volet de son sixième rapport d’évaluation et sonne l'alarme sur l'état de notre environnement . La Terre brûle sous nos pieds et c'est maintenant ou jamais que l'on doit repenser nos modes de vie .

Selon le rapport du GIEC, la concentration de gaz à effet de serre n'a jamais été aussi forte depuis au moins deux millions d'années et le seuil de 1,5°C devrait être atteint autour de 2030 . C'est 10 ans plus tôt que prévu par rapport aux précédentes prévisions scientifiques . Selon France Info, on verra au cours des prochaines années "des sécheresses jusqu'à six fois plus nombreuses, les précipitations extrêmes seront plus fréquentes à 70%, et 14% plus intenses . " C'est un tableau aux airs d'apocalypse que dresse le rapport du GIEC si on ne baisse pas notre empreinte écologique .

"Tout se joue aujourd'hui"

Quoi que nous fassions, la fonte des océans et la montée des eaux sont irréversibles mais comme le rapporte Christophe Cassou, co - auteur du rapport du GIEC pour France Inter,"Tout se joue aujourd'hui" . Il explique que "le rapport montre qu'il est encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période préindustrielle, mais cela demande des actions immédiates, fortes et soutenues dans le temps .__" Le climatologue et directeur de recherche au CNRS est certain : "Tout n'est pas perdu", mais "Tous les secteurs doivent être mobilisés à l'échelle mondiale" .

En novembre prochain la Conférence Internationale sur le Climat, la COP26, aura lieu à Glasgow. C'est donc l'ultime chance pour que les cris d'alerte du GIEC soient entendus et que des mesures soient appliquées .