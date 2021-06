Franprix et Monoprix vendront des protections hygiéniques à l'unité

Une révolution du côté des culottes se prépare, des protections hygiéniques de la marque "Fava", une marque 100% bio et compostables seront disponibles en vrac, partir du 14 juin dans les enseignes Franprix et Monoprix.

C'est une grande première en France, des protections hygiéniques vendues en vrac, Franprix et Monoprix, deux enseignes du groupe Casino, proposeront des serviettes hygiéniques, tampons et protège - slips de la marque Fava "100 % coton bio certifiée" à partir du 14 juin . La marque Fava, en ligne, une box de protections intimes personnalisable, 100% biologique et éco - responsable . Deux offres d’achat seront proposées aux clients

Une offre de dépannage à 1,90 € avec 4 produits au choix et une offre assortiment à 4,50 € avec 10 produits au choix .

Lutter contre la précarité menstruelle

C'est une excellente nouvelle pour les êtres humains menstruées, avoir ses règles n'est pas un choix et l’accès à des protections hygiéniques n'est pas toujours aisé. Des initiatives émergent comme l'installation de distributeurs de protections hygiéniques gratuites dans 465 lycées publics de la région parisienne .

Le marché du vrac a de l'avenir, en effet, pouvoir acheter ce dont on a besoin pour éviter le gaspillage à un double effet : sur notre compte bancaire et sur la planète ! cette formule appliquée à l'hygiène menstruelle est une petite révolution .

Selon une étude de la Fage, une association étudiante :

33% des étudiantes ont besoin d'une aide financière pour acheter des protections hygiéniques .

Avoir ses règles a un coût, selon FranceInfo, on estime ce prix à 285€ par an, ce qui nous amènerait donc à plus de 11 000 euros en moyenne à l'échelle d'une vie .