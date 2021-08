Florian T. qui harcelait Lucile une TikTokeuse, de nouveau interpellé

Après avoir été condamné une première fois, Florian T a été interpellé après des nouvelles menaces de mort.

C'est l'affaire qui a marqué l'été, et notamment sur Twitter où elle a été beaucoup discutée . Mi août, une jeune fille habitant dans l'Essonne alerte sur Twitter, avoir reçu plusieurs messages d'un jeune homme de 21 ans qui la harcèle . Pire, encore, il la menace : "Toi je t'attrape, je vais te violer, je vais massacrer ta famille ." .

Ce n'est pas le seul message que reçoit Lucile . L'homme en question, Florian T, envoie également une vidéo où le jeune homme exhibe un couteau . Il déclare se trouver dans sa ville et affirme avoir contacté sa famille . Face à la situation, les réseaux sociaux s'emballent et la publication de Lucile est fortement partagée : plus de 50 000 fois .

Florian T, appréhendé une première fois

Devant la tournure des évènements, le suspect de 21 ans se rend finalement de lui - même au commissariat où il a été interpellé . Il sera placé en garde à vue, puis condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire pour menaces de mort, le 16 août dernier, par le tribunal judiciaire de Pontoise . Finalement, il ressort libre, ce qui suscite l'indignation des internautes .

Le jeune homme arrêté une deuxième fois

Florian T a refait parler de lui, 10 jours après avoir été condamné . Après de nouvelles menaces de mort, il a été de nouveau placé en garde à vue samedi matin, et sa garde à vue se poursuivait encore ce dimanche soir .

L'homme de 20 ans serait parti en chasse dans Paris armé d'un couteau pour retrouver les amis de Lucile et leur expliquer que si elle n'enlevait pas sa plainte, il allait la "planter" . Comme le révèle Le Figaro, Florian T a réussi à retrouver Armigno un ami de Lucile, âgé de 18 ans . Il confie au journal : "En sortant du métro, j'étais au niveau du portique . Il m'a attrapé par le bras et m'a lancé : 'tu me reconnais, tu sais qui je suis', avec un sourire sadique . Il a sorti son couteau d'un sac puis nous a menacés : 'où est Lucile, je vais vous tuer . À cause d'elle, j'ai pris deux ans de sursis . Si elle ne retire pas sa plainte, je vais la tuer' . Il me menaçait de me planter si je ne lui disais pas où était Lucile" .

Armigno a finalement déposé plainte dans la nuit et dès le samedi matin ( aux alentours de 2h30 ) la police du Val d'Oise annonce sur Twitter qu'un individu "récemment condamné" a été interpellé et placé en garde à vue à la suite de nouvelles menaces .

Florian T devrait être rejugé ce lundi, selon les informations du Figaro.