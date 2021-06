Fête de la musique : concerts autorisés dans les bars et restaurants

Grâce à l'assouplissement du protocole sanitaire, la fête de la musique va retrouver un peu de sa superbe. "Les mini-concerts dans les bars et les restaurants" vont être autorisés a annoncé Roselyne Bachelot.

par Team Mouv'

Avec le beau temps et les fortes chaleurs de ces derniers jours arrivent les bonnes nouvelles . L'épidémie de Covid - 19 est en nette recul sur tout le territoire . La France est repassé sous la barre des 3 000 contaminations par jour ce jeudi, un niveau plus atteint depuis août 2020 . Côté vaccination, plus de 30 millions de personnes ont reçu une première dose du vaccin anti Covid.

Dans la lignée de ces bons chiffres, le gouvernement a décidé d'accélérer le programme de déconfinement en autorisant le retrait du port du masque en extérieur et la fin du couvre - feu dès le 20 juin. Autre bonne nouvelle, la réouverture des boites de nuit pourrait avoir lieu en juillet.

Conformément à ces annonces, Roselyne Bachelot a annoncé infléchir légèrement le strict protocole en vigueur pour la fête de la musique du 21 juin prochain . "Les mini - concerts dans les bars et les restaurants seront possibles" a précisé la ministre de la culture . En revanche, le port du masque, même en extérieur, restera obligatoire et les attroupements de plus de dix seront interdits .

