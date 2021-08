Festivals : une appli pour éviter les violences sexistes et sexuelles testée à Marsatac

Le festival Marsatac, à Marseille, sera l'occasion de tester un nouveau dispositif : une application, intitulée "Safer" pour éviter les agressions.

par Team Mouv'

Un outil qui va en rassurer plus d'une . . . Une application qui permet de donner l'alerte lorsqu'on se retrouve dans une situation gênante, voire dangereuse dans une foule de festival .

C'est l'ambition de l'appli Safer, proposée pour un test au public du festival Marsatac, les 20, 21 et 22 août à Marseille . Elle pourrait ensuite être déployée sur de nombreux évènements culturels .

Se signaler et obtenir de l'aide

Trois options sur l'interface de l'appli : "Je suis gênée ou témoin", "Je suis harcelée" ou "Je suis en danger" . Une fois l'option choisie, une notification est envoyée aux organisateurs et l'utilisateur est temporairement géolocalisé . Ensuite, "deux bénévoles viennent à vous, explique Marc Brielles, le coordinateur de Safer . Ils vont désamorcer la situation, rassurer la victime et échanger avec la personne qui pose problème" .

60% des femmes harcelées lors des évènements festifs

Le but de cette appli, c'est de permettre à tous de danser tranquillement . Un concert peut vite tourner au calvaire . Selon une étude menée par l'association Consentis, 60 % des femmes seraient victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle en milieu festif .

L'application Safer va permettre d'intervenir rapidement, mais aussi de dissuader ceux qui auraient de mauvaises intentions . "C'est ce qui m'a plu, explique Alexandra, bénévole sur Marsatac et formée pour intervenir . Parce que quand on sort, c'est pour faire la fête, découvrir des artistes, et pas pour oublier ses soirées parce qu'on a été drogué, pas pour avoir peur . "

En plus des bénévoles, un stand avec psychologue et juriste sera mis à la disposition des festivaliers pour sensibiliser, libérer la parole . Un bon moyen pour profiter des concerts de PLK, Alonzo, Sosso Maness ou encore Sofiane en toute tranquillité .