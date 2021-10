Facebook change officiellement de nom

Le groupe Facebook (qui comprend aussi Messenger, Instagram, et WhatsApp) s’appelle désormais « Meta ». Un nouveau nom pour éclipser la tourmente dans laquelle se trouve l’entreprise.

par Team Mouv'

Quand on ouvre l’appli Instagram ou WhatsApp sur son téléphone, il est écrit en bas « From Facebook ». Bientôt il sera sûrement écrit « From Meta », le nouveau nom de l’entreprise. C’est un diminutif de métaverse, un nouvel univers technologique qui passionne Mark Zuckerberg, le patron de l’entreprise.

« Vous allez pouvoir importer des éléments du monde physique dans le métaverse. La vidéo, la photo, l’art pourront devenir des hologrammes dans le futur. Nous prévoyons d’investir des milliards de dollars pour que le métaverse devienne réalité », déclare Zuckerberg lors de la présentation du nouveau nom.

Ce changement de nom intervient en plein milieu des « Facebook files », des documents internes à l’entreprise qui prouve qu’elle connaissait les dangers de ses applications mais les a ignorés pour le profit. « C’est un projet qui est complètement indépendant de l’actualité », s’est défendu ce matin le patron de Facebook France sur Europe 1.

Adopter un nouveau nom est une technique classique de communication de crise. Lorsqu’une très grande entreprise est dans la tourmente, souvent, elle change de nom pour prendre un nouveau départ. Exemple : les lasagnes Spanghero, après le scandale de la viande de cheval, deviennent La Lauragaise. France Télécom, empêtré dans une affaire de suicides de ses salariés, se transforme en Orange.