EuroMillions : le gagnant des 200 millions donne l’essentiel de sa cagnotte pour "sauver la planète"

Un geste honorable de la part d'un gagnant de l'EuroMillions qui cède une partie de son gain en faveur de la planète.

par Team Mouv'

En décembre dernier, un français remportait la somme de 200 millions d'euros après avoir tenté sa chance à l'EuroMillions. Une somme astronomique que celui qui a été renommé "Guy" a divisée pour céder une très grosse partie à une association pour sauver la planète.

Un exemple à suivre

Ce n'est pas tous les jours que l'on est l'heureux gagnant de plusieurs millions d'euros. Et si beaucoup peuvent se demander chaque jour ce qu'ils feraient avec une telle somme, acheter une maison, investir, acheter une voiture de luxe, d'autres comme Guy sont bien plus raisonnables et altruistes.

En effet, en décembre dernier, l'homme originaire du sud de la France et ancien cadre à la retraite, a été désigné par la FDJ comme l'heureux gagnant de la cagnotte du loto, s'élevant à 200 millions d'euros. Deuxième plus grand gagnant de l'histoire, celui-ci a pris l'honorable décision de transférer la quasi-totalité de son gain (après avoir fait des travaux dans sa maison et acheté une voiture à sa fille), à la fondation Anyama, dédiée à la protection de l'environnement et créée en toute discrétion il y a quelques mois, comme le rapport Le Parisien.

Déclarant avoir vécu dans cette région de Côte d'Ivoire durant son enfance et pendant de nombreuses années, Guy a été témoin de la déforestation des forêts du Burkina Faso. Une problématique environnementale qui n'est pas sans conséquence sur la planète et qu'il a décidé de combattre avec cet argent et sans aucun doute possible, explique t-il : "À la minute où j’ai su que j’étais l’heureux gagnant de l’EuroMillions, j’ai eu le souhait de partager ma chance. De mon point de vue, la priorité aujourd’hui est de sauver la planète ou plutôt de faire en sorte que les humains, le vivant, puissent continuer à être les hôtes de notre belle Terre. Il faut agir, c’est une urgence absolue. Si rien n’est fait dans ce domaine, toutes les autres actions seront vaines. Nous n’existerons plus, car la planète deviendrait invivable.".

Mais le philanthrope ne s'est pas arrêté à cela puisqu'il a également tenu à soutenir les aidants-familiaux "L’un des membres de ma famille souhaitait que nous agissions dans le domaine de la santé, notamment pour soutenir les aidants familiaux. Nous le ferons en complément de l’environnement, car ce sujet me tient à cœur également."

Un geste digne et plus que respectable qui devrait être prit comme exemple par beaucoup de milliardaires.