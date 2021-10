Etats-Unis : une star de TikTok meurt après une course poursuite avec la police

Le tiktokeur, Gabenotbabe a.k.a. Gabriel Salazar est décédé à seulement 19 ans lors d'une course-poursuite avec la police.

Le tiktokeur Gabriel Salazar, connu sous le pseudo Gabenotbabe est décédé à seulement 19 ans au Texas . Il a perdu le contrôle de sa voiture lors d'une course - poursuite avec la police sur une autoroute . Trois autres passagers sont décédés dans la voiture prise par les flammes .

Une course - poursuite mortelle

Depuis 2019 Gabenotbabe a réussi a cumuler sur TikTok plus de deux millions d'abonnés . Ses millions de fans sont aujourd'hui endeuillés après la terrible nouvelle .

Comme le rapporte Le Dauphiné, ce 26 septembre, Gabriel Salazar a été poursuivi par la police sur une autoroute au Texas alors qu'il était est à bord de sa Chevrolet Camaro . Il a voulu fuir et a commencé une course - poursuite mortelle . Le journal détaille qu' "il est sorti de la route avant de percuter des arbres en contrebas", la voiture s'est ensuite enflammée . Trois autres passagers, Jose Luis Jimenez - Mora, 41 ans, Jose Molina - Lara, 23 ans et Sergio Espinoza - Flores, 36 ans, sont aussi décédés dans l'accident . Un bilan très lourd qui a touché des milliers d'internautes .

