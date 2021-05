États-Unis : plus besoin de porter le masque à l'intérieur pour les Américains vaccinés

Joe Biden l'a annoncé : les Américains vaccinés peuvent désormais se passer de masque en toutes circonstances.

"Enlevez vos masques !" Joe Biden a annoncé la bonne nouvelle aux Américains jeudi soir . Toutes les personnes vaccinées ( ayant reçu les deux doses ) ne sont désormais plus obligés de porter un masque en intérieur . Mieux encore, ils n'ont pas à respecter les gestes de distanciation sociale. Les États - Unis retrouvent une certaine liberté, jusque là disparue depuis avril 2020 .

Retour à la vie d'avant ?

La dernière annonce de Joe Biden arrive à la fin d'un processus de normalisation entamé en mars dernier, quand le pays autorisent les personnes vaccinées à se regrouper entre elles sans masque mais sous certaines conditions . Un mois et demi plus tard, l'administration américaine annonce qu'il est désormais possible de se promener en extérieur sans masque pour les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin .

C'est "un grand jour" qu'a proclamé Biden hier depuis les jardins de la Maison Blanche . Malgré les 585 000 décès liés au Covid - 19 sur le sol américain, les autorités considèrent que l'impressionnante accélération de la campagne de vaccination permet d'alléger les mesures sanitaires . Les États - Unis viennent d'ailleurs d'ouvrir la vaccination aux adolescents de 12 à 15 ans. 117 millions d'Américains sont vaccinés à ce jour, soit environ 35% de la population. Le pays est encore loin d'avoir atteint l'immunité collective . Le Centre de prévention et de lutte contre les maladies ( CDC ) explique pourtant que :

Toute personne étant complètement vaccinée peut participer à des activités en intérieur et en extérieur, petites ou importantes, sans porter de masque ni respecter la distanciation physique .

Rochelle Walensky, la directrice du CDC, justifie cette déclaration en s'appuyant sur plusieurs études qui confirment l'efficacité des vaccins à ARN Messager face aux différents variants du Covid - 19 . Selon elle, les vaccins sont également efficaces sur les personnes asymptotiques et réduisent les risques de transmission .

