Emmanuel Macron valide 47Ter après un concert : "c'était génial"

Pour lancer le "Pass Culture" à tous les jeunes de 18 ans, un concert événement a été organisé avec 47Ter à Nevers.

par Team Mouv'

En déplacement ce vendredi à Nevers dans le département de la Nièvre, pour une journée destinée à le culture et à la jeunesse, Emmanuel Macron s'est rendu au concert de 47Ter et a assisté aux dernières minutes du show .

Cet événement a été organisé pour marquer la réouverture des lieux culturels et lancer le "Pass Culture" de 300 euros pour tous les jeunes de 18 ans. La Maison Nevers, en partenariat avec la Ville de Nevers et le Pass Culture Officiel, ont proposé ce concert exceptionnel, tant attendu par les amoureux de musique . C'est donc 47Ter qui s'est produit sur scène, devant un public ravi, et un Président de la République très heureux .

Emmanuel Macron félicite 47Ter

À la fin du concert, le Président de la République a pris quelques minutes pour s'adresser au public, et aux artistes . "Je voulais remercier les artistes qui sont venus et qui se sont produits devant vous . Je sais que ça a été long pour eux aussi . " Le président de la République s'adresse ensuite au public et confie : "On a assisté au 10 dernières minutes et c'était très émouvant de vous voir . Chanter, faire la fête, en restant assis, en respectant les règles et en étant formidablement libres . Et ça va aller de mieux en mieux . "

Il s'adresse aussi aux artistes an précisant : "C'est génial que vous ayez accepté de faire un concert assis, alors que c'est pas forcément ce que vous souhaitez pour un concert, mais honnêtement, c'était génial . "

Après le concert, le Président ainsi que les artistes ont passé un moment ensemble, l'occasion de prendre une photo .

