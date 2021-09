Emmanuel Macron relève le défi de McFly et Carlito

Dans une vidéo pour la rentrée des classes, Emmanuel Macron a réalisé le défi de Mcfly et Carlito.

par Team Mouv'

C'était l'une des vidéos les plus attendues de la chaîne YouTube de Mcfly et Carlito : un concours d'anecdotes contre le Président de la République, que vous avez probablement déjà vu . Et si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, des gages ont été annoncés .

Si Mcfly et Carlito gagnent, ils proposaient à Emmanuel Macron de s'afficher avec les portraits des deux youtubeurs lors d'une prise de parole . Inversement, si c'est Emmanuel Macron qui gagnaient, les deux vidéastes devaient prendre place dans un Alpha jet de la patrouille de France .

Après un match nul, les deux clans ont dû relever leur défi . Mcfly et Carlito ont bien honoré leur gage, et Emmanuel Macron, avec un peu de retard, l'a fait aussi . C'est dans son discours de rentrée, adressé à tous, que le Président a relevé son défi. Tout au long de sa prise de parole il tient dans ses mains un cadre avec les deux photos des YouTubeurs . Avant de la retourner pendant quelques secondes, lorsqu'il fait allusion à la vidéo des gestes barrières. On vous laisse découvrir dans la vidéo ci - dessous .

