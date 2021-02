Emmanuel Macron lance un gros défi à McFly & Carlito : ils acceptent

Emmanuel Macron a lancé un défi aux youtubeurs Mcfly & Carlito, si celui-ci est relevé, ils pourront tourner un concours d'anecdotes avec le président de la République.

par Team Mouv'

Le président a eu la bonne idée de lancer un défi à Mcfly & Carlito, pour s'adresser à la jeunesse . C'est simple : il leur propose de réaliser une vidéo afin d'inciter les Français à respecter les gestes barrières. Dans une nouvelle vidéo qui a été publiée ce samedi 19 février ( disponible ci - dessus ) , on peut voir Emmanuel Macron interpeller les deux YouTubeurs .

"Je vous lance un défi : faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail, faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues__, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Elysée ( . . . ) A vous de jouer", déclare le chef de l'Etat

Mcfly & Carlito acceptent le défi

En contact avec le responsable digital de l'Elysée, les vidéastes ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un canular . Mais après avoir reçu la vidéo d'Emmanuel Macron, ils ont longuement réfléchi . Forcément, quand on lance un défi à Mcfly & Carlito, il y a de grandes chances pour qu'ils s'amusent à le relever . Mais là, il s'agit d'une demande du chef de l'Etat, ainsi qu'un potentiel tournage à l'Elysée, donc une décision lourde de sens . Après quelques jours de réflexion, ils ont finalement accepté, en posant des conditions .

S'ils réussissent le défi, et réalisent plus de 10 millions de vues, ils feront un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron . Il s'agit d'un format populaire de leur chaîne YouTube, sur lequel ils ont reçu David Guetta, Eric & Ramzy, ou encore Guillaume Canet et Gilles Lellouche.

Mcfly et Carlito ont donné rendez - vous à leur communauté dimanche 21 février à 10h pour relever le défi .