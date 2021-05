Emmanuel Macron annonce la généralisation du pass Culture à tous les jeunes de 18 ans

Un forfait de 300€ uniquement destiné à aller au cinéma, voir un concert ou acheter des livres !

par Team Mouv'

La France continue son déconfinement . Avec les terrasses, le sport, la réouverture des magasins, la réouverture des lieux culturels était également très attendue par les Français . Des queues de plusieurs heures se sont formées devant les cinémas dès le 19 mai au petit matin et les musées ont aussi été pris d'assaut .

Face à cet engouement plus qu'attendu, Emmanuel Macron a annoncé la généralisation du pass Culture à tous les jeunes de 18 ans.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le pass Culture, c'est quoi ?

Annoncé par Roselyne Bachelot en début de semaine, le président de la République a confirmé ce vendredi matin que tous les Français âgés de 18 ans, et sans conditions de revenus, pouvaient désormais profiter du pass Culture. Pour cela, il suffit simplement de télécharger l'application du même nom sur son téléphone et de se créer un compte . Il donnera accès à une enveloppe de 300€ à utiliser dans les 24 mois suivant l'inscription .

Ce forfait permet d'acheter des livres en librairie ( mais pas de se les faire livrer par Amazon ) , de s'offrir un abonnement sur une plateforme musicale ou sur une plateforme de vidéo streaming comme Canal + , Madelen ou encore OCS ( pas de Netflix ni Amazon Prime ou Disney + ) , d'aller au cinéma, de visiter un musée ou une exposition, de suivre des cours de pratiques artistiques, d'apprendre à jouer d'un instrument ou de s'acheter du matériel de beaux - arts . C'est donc un catalogue d'activités conséquent qui s'offre aux jeunes tout juste majeurs, et une aubaine pour les entreprises concernées qui devraient voir les clients se jeter sur leurs produits .

Une expérimentation à succès

Expérimenté sur 150 000 jeunes dans 14 départements français depuis 2019, ce sont désormais 800 000 Français qui sont concernés par ce pass Culture. L'expérimentation a été considérée comme un succès par l'Elysée qui a constaté que 1,2 millions de réservations avaient été réalisées sur l'application depuis son lancement il y a deux ans . En moyenne, les bénéficiaires utilisaient 130€ de leur forfait qui était en majorité dépensé pour l'achat de livres .

À peine lancé, déjà élargi

À terme, ce pass va être étendu. Emmanuel Macron devrait annoncer dans les jours qui viennent que le dispositif sera versé dès la classe de quatrième . À partir de janvier 2022, les élèves de quatrième et troisième recevront 25€ par an . Arrivés au lycée, ils pourront désormais prétendre à 50€ par an, avant d'accéder aux 300€ à 18 ans . Au total, c'est donc une enveloppe de 500€, uniquement dédiée à la culture, qui sera mise à disposition des jeunes .