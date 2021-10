Eminem : un joueur NFL aurait vomi après avoir mangé dans son restaurant

Jackson Carman, joueur de NFL, aurait vomi après avoir mangé dans le restaurant d'Eminem.

par Team Mouv'

Le joueur des Cincinnati Bengals, Jackson Carman, avait les genoux fébriles et les bras en compote lors du match contre les Detroit Lions ce week - end, et c'est peut - être à cause du restaurant d'Eminem.

Pas la meilleure des publicités . . .

Carman a été sorti de la liste des joueurs à risque COVID - 19 avant le match, mais n'a finalement pas débuté la partie et n'aura pas beaucoup joué . Au départ beaucoup se sont demandés si cela n'avait pas quelque chose à voir avec les effets secondaires du COVID - 19, mais il s'avère qu'un restaurant local pourrait être à l'origine des problèmes, un restaurant qui ne nous est pas inconnu . . .

En effet Eminem a récemment ouvert un restaurant à Detroit appelé "Mom's Spaghetti", en référence à sa chanson Lose Yourself. Avant son match, Carman a demandé à Twitter quels étaient les endroits intéressants où il pouvait aller manger dans Detroit. Sous les conseils des internautes il s'est rendu au restaurant du rappeur .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



. Jusqu'ici tout allait bien, jusqu'à ce que l'on apprenne, grâce au tweet d'un fan, que le joueur avait vomi sur le terrain . . .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Carman a immédiatement été sorti du terrain et le lendemain, après le match, il a conseillé à ses abonnés d'éviter le restaurant . Apparemment Eminem semble meilleur pour rapper que pour manager une équipe de restauration .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Heureusement pour les Bengals, ils ont pu obtenir la victoire sur les Lions malgré l'absence de Carmen, qui avait d'autres problèmes à régler . . .