Elon Musk emménage dans un mobil-home de 40m2

Le 3e homme le plus riche du monde a investi dans une nouvelle demeure, il s'agit d'une maison préfabriquée et pliable, elle fait 40 m2.

par Team Mouv'

Elon Musk est insaisissable, sa fortune est colossale mais son envie de voir ses idées prendre vie l'est encore plus ! Le PDG de Tesla a décidé de s'installer au plus près de sa société spatiale privée : SpaceX, là où naissent ses vaisseaux spatiaux .

Il a donc emménagé dans un mobil - home à Starbase au Texas. Il s'agit d'une Boxabl Casita, une maison pliable et préfabriquée conçue pour des installations rapides, à un prix abordable soit 50 000 dollars ( 41 938€ ), elle peut être tractée par une voiture, voici la maison en question :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Selon le site d'informations Teslarati, Elon Musk aurait apporté des améliorations à la maison, ce qui aurait augmenté son prix à 69 000€ . Même si cela peut paraitre étonnant, Elon Musk ne laisse rien au hasard puisque les maisons Boxabl Casita sont configurées pour être utilisées sur Mars comme un lieu de vie possible pour les astronautes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

La société Boxabl a aussi lancé l'idée d'utiliser ses unités de logement préfabriquées pour étendre Starbase :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'ingénieur surdoué est un touche à tout, rappelez - vous, en 2021 : "Elon Musk is the limit"