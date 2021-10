Elon Musk en passe de devenir le premier trillionaire de l'histoire ?

SpaceX pourrait faire d'Elon Musk le premier trillionaire au monde, selon des analystes de Morgan Stanley, la banque d'investissement.

par Team Mouv'

Elon Musk, la personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 241 milliards de dollars, soit environ 42 milliards de plus que Bezos, pourrait devenir le premier trillionaire selon les analystes de Morgan Stanley, grâce à SpaceX et non son entreprise de voiture Tesla.

Musk futur trillionaire ?

Elon Musk a dépassé Jeff Bezos d'Amazon pour devenir la personne la plus riche du monde en janvier, pour reculer avant de reprendre la première place plus tard dans l'année .

Suite à ces gains, la richesse de Musk est désormais supérieure au produit intérieur brut ( PIB ) de la Nouvelle - Zélande . Si le rallye de Tesla se poursuit, le milliardaire pourrait bientôt dépasser le PIB du Portugal .

Musk est censé posséder environ la moitié de SpaceX, de sorte que la société de fusées a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir à elle seule placer son fondateur sur une orbite .

La société a été évaluée à 100 milliards de dollars lors d'une vente d'actions secondaire ce mois - ci, ce qui en fait la deuxième plus grande société privée au monde, derrière la société Internet ByteDance. Musk détient environ 48% de SpaceX . L'entreprise spatiale représente actuellement moins de 17% de la valeur nette de Musk de 241,4 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg Billionaires .

Cependant, en réponse à un tweet à ce sujet, Musk a laissé entendre que le Dogecoin, et non SpaceX, le conduirait à devenir un trillionaire .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Elon Musk est même sollicité pour construire une ville !