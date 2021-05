Elon Musk confie qu'il est atteint du syndrome d’Asperger

Le milliardaire controversé Elon Musk a révélé être atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme.

L'homme d'affaires et patron de Tesla, Elon Musk a dévoilé être atteint du syndrome d'Asperger, qui fait partie des TSA ( troubles du spectre autistique ) . Invité samedi soir dans l'émission de comédie satyrique américaine SNL ( Saturday Night Live ) , Elon Musk endossait le rôle de présentateur pour la soirée .

Le syndrome d'Asperger encore méconnu du public

C'est durant son monologue de présentation que l'ingénieur a dévoilé une partie de son intimité et de son quotidien en révélant être atteint du syndrome d'Asperger, se vantant même d'être "la première personne avec le syndrome d'Asperger à être l'invité de SNL . . . ou du moins à l'admettre" . Cette forme d'autisme est d'un trouble du développement neurologique d'origine génétique, qui se caractérise par des difficultés significatives dans les interactions sociales . "Je sais bien que je dis ou je poste des choses étranges, mais c'est justement la façon dont travaille mon cerveau" a t - il poursuivi avant de conclure sur le ton de l'autodérision : "À toutes les personnes que j'ai pu offenser je dis: j'ai réinventé la voiture électrique et j'envoie des gens sur la planète mars à bord d'une fusée . Vous pensiez vraiment que je serais un gars détendu et normal ?"

Si le choix du milliardaire comme présentateur de l'émission ne faisait pas l'unanimité auprès des internautes, son discours et ses révélations ont été encouragées par de nombreux spectateurs appréciant le fait que les personnes atteinte de ce syndrome puissent se sentir visibles .