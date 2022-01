El Chapo : sa condamnation à perpétuité confirmée

Le narcotrafiquant El Chapo a été condamné à perpétuité aux Etats-Unis après un appel rejeté.

par Team Mouv'

Après son arrestation en 2016 au Mexique et son extradition en 2017 aux États-Unis, Joaquin Guzman alias El Chapo s'est vu être condamné à perpétuité en 2019 par le tribunal américain pour son rôle à la tête du Cartel de Sinaloa. Alors que son appel s'est vu être rejeté, la sentence a été confirmée ce 25 janvier comme le rapporte le Figaro.

La sentence est irrévocable pour El Chapo

Considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant du monde, El Chapo a été reconnu coupable ce mardi 25 janvier d'assassinats, de tortures, d'usage illégaux d'armes à feu, de blanchiment d'argent et d'avoir acheminé 1200 tonnes de cocaïne entre le Mexique et les États-Unis en 25 ans.

Après son arrestation par les autorités mexicaines en 2016, El Chapo s'est vu être extradé aux États-Unis en 2017 suite à sa précédente évasion en juillet 2015 sur le territoire mexicain. Jugé une première fois en 2019 par le tribunal américain, le narcotrafiquant avait été reconnu coupable de tous les faits qui lui ont été reprochés et a donc été condamné à perpétuité en plus d'une peine symbolique de 30 ans de prison supplémentaires.

Après cette première audience, Joaquin Guzman avait fait appel, dénonçant ses conditions de détention et un procès selon lui inéquitable. Le trafiquant âgé aujourd'hui de 64 ans a donc comparu une nouvelle fois devant la justice et c'est ce mardi 25 janvier 2022 que le bureau du procureur fédéral de Brooklyn a annoncé que son appel a été rejeté et que sa condamnation est donc confirmée.

Celui qui a vu sa femme Emma Coronel Aispuro arrêtée puis condamnée à 3 ans de prison en novembre dernier, est aujourd'hui incarcéré à la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado.