Écouter du rap fait de vous un meilleur conducteur

Young Thug, Jul, SCH, Drake... peu importe ! Choisissez n'importe quel album de rap, il fera de vous un meilleur conducteur.

par Team Mouv'

Selon une étude menée par CX Lab, un cabinet britannique de conseil en sciences comportementales et la compagnie d'assurance automobile U Switch, et rapportée par le New York Post montre qu'il y aurait un lien entre le rap, la consommation de café et la bonne conduite .

Café + rap = combo parfait

CX Lab et U Switch ont étudié le comportement de 103 conducteurs en les confrontant à plusieurs situations . Ils ont d'abord passé un test leur demandant de repérer une situation dangereuse, un obstacle sur la route ou un comportement illicite . Après avoir établi le temps de réaction de base des participants à ces différents cas, il leur a été demandé de refaire le test, mais en introduisant cette fois l'un des facteurs suivants : boire une tasse de café fort 20 minutes avant de passer le test, écouter une bande sonore d'enfants bruyants et écouter de la musique rap, techno, heavy metal, classique, jazz ou R & B .

D'après les chercheurs, c'est finalement le café qui a le plus d'impact ! Il permet de s'arrêter en moyenne 26 mètres plus tôt que les conducteurs sans caféine lorsqu'il repère un danger à 110 km/h . La musique est le deuxième facteur d'amélioration du temps de réaction. L'écoute de rap, qui s'est avérée avoir le plus grand impact positif des six genres testés, a permis aux participants de s'arrêter en moyenne 16 mètres plus tôt que s'ils n'écoutaient pas de musique .

La musique R & B, en revanche, accroit le temps de réaction d'environ 4 mètres . Les cris d'enfants pendant la conduite ont fait la différence la moins significative, améliorant le temps de réaction de seulement 14 mètres environ . Mais il est déjà très surprenant que cela améliore le temps de réaction, on imagine plutôt que ça déconcentrerait la personne derrière le volant .

Enfin, on a également constaté que les femmes avaient généralement un temps de réaction plus rapide que les hommes. Voilà de quoi mettre fin aux mauvaises blagues sur les femmes au volant !