Drake partage des photos de ses nouvelles bougies, dont une qui a son odeur

En 2020, Drake s'est associé à la marque de vêtements Revolve pour lancer une ligne de bougies parfumées et produites au Canada, l'une d'entre elles diffusera son odeur, en toute simplicité...

Annoncé en 2020, Drake se diversifie et lance une ligne de bougies Better World Fragrance House, composée de 5 bougies . L'artiste canadien a annoncé la nouvelle via une Story Insta, on y découvre ces nouveaux bébés : "Williamsburg Sleepover", "Muskoka", "Good Thoughts", "Carby Musk" et "Sweeter Tings" . Ce qui ne va pas laisser les fans indifférents est la bougie nommée "Carby Musk__, qui nous fait la promesse de sentir l'odeur de Drake, le descriptif du site Revolve indique que cette fragrance dégagera un "doux parfum musqué et introspectif, à l’image d’une interprétation de votre belle, audacieuse et brillante personnalité" .

Ça sent quoi une bougie inspirée par Drake ?

A en croire le descriptif du site, la bougie "comprend des notes de musc, d'ambre, de cachemire, de daim et de velours . Ça sent vraiment Drake - c'est le parfum personnel qu'il porte, qui a inspiré BWFH . " Selon le site Revolve,"Carby Musk" coûtera 80 dollars, tandis que "Williamsburg Sleepover", "Sweeter Tings", "Good Thoughts" et "Muskoka" coûteront chacune 48 dollars .

Pour le moment, nous ne connaissions pas la date de sortie des bougies mais si pour 80 dollars, on peut s'offrir un peu de Drake . . . "La question elle est vite répondue ! "