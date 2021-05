Drake investit dans le poulet végétal

Après le cannabis, Drake vient d'investir dans le business du poulet végétal, ça vous fait rire mais détrompez-vous ! Le rappeur a juste une longueur d'avance... Explications.

par Team Mouv'

Drake, n'est pas seulement un rappeur - compositeur qui enchaine les dingueries, il sait placer son argent, comme en 2016, quand il lance le whisky Virgina Black, en collaboration avec Brent Hocking. En 2019, il lance sa propre marque de cannabis et dernièrement, se positionne sur un créneau en plein essor : le poulet végétal. En effet, Drake vient d'investir ( la somme reste secrète ) dans Daring Foods Inc ., une société basée à Los Angeles et spécialisée dans le poulet végétal ( seitan pour les connaisseurs ) :

"Nous célébrons aujourd'hui notre levée de fonds de série B avec une équipe d'investisseurs vraiment visionnaires - dont un dont vous avez peut - être entendu parler . Soyons audacieux ! "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La levée de fonds s'élève à 40 millions de dollars, ce qui permettra à Daring Foods d'étendre sa distribution au détail à plus de 4 500 magasins américains . Le poulet est la viande la plus populaire aux États - Unis. Selon une estimation de Future Market Insights :

Le marché mondial du poulet végétal devrait atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2030 .

L'artiste de la décennie s'est confié, à The Beet, sur son engagement, qui va bien au delà que de donner une simple somme d'argent : "J'ai été immédiatement attiré par la mission de l'équipe de Daring de transformer notre façon de manger et je suis excité d'investir et de soutenir un produit que j'apprécie . "

Drake est végétarien depuis plusieurs années, comme ce post de 2018, rédigé avec humour : "Si deux végétaliens sont en colère l'un contre l'autre . . . est - ce du bœuf ?"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Plusieurs célébrités soutiennent la consommation de viande artificielle comme Serena Williams et Jay - Z. La société Daring a été fondée dans le but de supprimer le poulet du système alimentaire mondial, en raison du traitement non éthique des animaux et de l'impact négatif de l'industrie sur l'environnement.