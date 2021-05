Doc Gyneco : 5 mois de prison avec sursis pour violences conjugales

En mars dernier, Doc Gyneco avait violemment giflé son épouse.

par Team Mouv'

Doc Gyneco, de son vrai nom Bruno Beausir a été condamné ce mardi 18 mai à Paris, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales . Le rappeur avait insulté et donné de violentes gifles à son épouse au mois de mars . Plus tôt dans la matinée, le parquet avait demandé six mois de prison avec sursis, il s'agit d'une peine légèrement en deçà des réquisitions .

De plus, le tribunal correctionnel a assorti ces cinq mois d’emprisonnement d’un sursis probatoire de trois ans . Durant cette période, l'auteur de Première consultation, devra respecter plusieurs obligations : recevoir des soins, suivre un stage sur les violences conjugales, et interdictions de se rendre au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle . Il a également été condamné à une amende de 2 000€ .

Des violences plus anciennes

En garde à vue, le rappeur avait évoqué un "coup de sang", "une premiere en 25 ans" de relation . Mais face aux témoignages de sa femmes et de leurs filles, Doc Gyneco a finalement reconnu des violences plus anciennes .