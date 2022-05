Discriminations homophobes et transphobes : des violences subies au sein de la famille par beaucoup de jeunes

En cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, un rapport de l'association SOS Homophobie pointe du doigt les violences familiales vécues par des jeunes LGBT+.

Comme chaque année le constat est rude . Les discriminations homophobes et transphobes sont encore en hausse en France .

Ces violences sont aussi vécues à la maison par beaucoup . D'après le rapport de SOS homophobie, parmi les personnes qui ont contacté l'association, 15% signalent un malaise au sein de la cellule familiale. 76% d'entre elles souffrent de rejet, et 28% de harcèlement .

La maison "est censée être un espace de sécurité et là, il ne l'est vraiment plus du tout pour les personnes LGBT", déplore sur Mouv' Lucile Jomat, présidente de SOS homophobie . Elle fait aussi remarquer que "près de la moitié des discriminations et des agressions subies émanent des parents" .

"Ces violences peuvent être du déni, du rejet de l'orientation sexuelle" détaille Lucile Jomat, "ça peut aussi aller jusqu'à de la séquestration, des privations de téléphone, et même des agressions physiques" .

Encore trop peu de victimes portent plainte

Cette année est aussi marquée par une recrudescence alarmante des cas d'agression LGBTphobes en milieu scolaire avec 5 % des agressions physiques, contre 2 % en 2020.

De manière générale dans la société, les plaintes pour injures, menaces ou agressions contre des personnes LGBT + ont doublé en cinq ans . Mais ces chiffres ne reflètent pas entièrement la réalité car seulement 20% des victimes portent plainte en cas d'agression ou de menaces, et à peine 5% en cas d'injure .