Dîners clandestins : le chef Christophe Leroy et Pierre-Jean Chalençon sont en garde à vue

L'affaire des dîners clandestins ne fait que commencer, après les déclaration de Pierre-Jean Chalençon, puis ses excuses, le voici placé en garde à vue avec le chef Christophe Leroy.

par Team Mouv'

Un vendredi qui a débuté par une garde à vue pour le protagoniste principal dans l'affaire dites des "Dîners clandestins" : Pierre - Jean Chalençon mais il n'était pas seul puisque le chef Christophe Leroy était aussi convoqué. Selon Franceinfo, ils sont auditionnés par les enquêteurs en présence de leurs avocats .

L'affaire prend une tournure judiciaire, la veille de ces auditons le Palais Vivienne, propriété du collectionneur d'Art Pierre - Jean Chalençon a été perquisitionné, ainsi que le domicile du chef Christophe Leroy, qui aurait cuisiner lors de ses repas .

Le Palais Vivienne situé à Paris et propriété de Pierre-Jean Chalençon - Thomas COEX / AFP ©AFP

Le collectionneur avait déclaré dans un reportage diffusé sur M6 que des diners étaient organisés dans sa propriété et qu'il avait diné avec "un certain nombre de ministres"_dans deux ou trois restaurants "soi - disant clandestins" . Des déclarations qui ont provoqué un tollé, le hashtag # OnVeutLesNoms_ s'est hissé en TT et pour cause, en pleine pandémie, quand tous les restaurant sont contraints de rester fermés, il est difficilement concevable qu'une poignée de privilégiés puissent se restaurer au mépris de toutes règles sanitaires . Peu après, Pierre - Jean Chalençon s'était rétracté mais visiblement le parquet de Paris n'a pas le même sens de l'humour . . .