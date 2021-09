Des meubles à petits prix pour les étudiants

Pauline Noëll et Paula Guillot-Seguier, âgées de 24 ans, ont crée Bobby : un site internet de vente de meubles de récup à destination des étudiants toulousains. Mouv’ les a contactées.

par Armelle Rouelle

Pour chaque jeune c’est le même problème quand il arrive dans une nouvelle ville pour ses études : il faut qu’il meuble à moindre coût sa chambre d’étudiant ou son appart . C’est justement parce que Pauline et Paula ont eu des années de galères en tant qu’étudiantes qu’elles ont eu l’idée de créer Bobby.

"On sortait toutes les deux de 5 années d’études, on avait étudié dans plusieurs villes : Toulouse, Grenoble, Paris . Et à chaque changement d’appart, c’était la même galère de trouver du mobilier sur place et de ne pas dépenser une somme astronomique . Ça vient de notre vécu d’étudiante . ", précise Pauline au micro de Mouv’ .

"Étudiant . e ? Meuble ton appart sans acheter du neuf"

Le slogan de Bobby est clair : sur le site bobby - france . fr les étudiants peuvent y trouver tous les meubles en vente . Ils sont disponibles ensuite en retrait à l’entrepôt non loin du centre - ville de Toulouse, ou à la livraison moyennant un petit coût supplémentaire .

"En termes de tarifs, é__quiper son appart de A à Z chez Bobby, il faut compter moins de 350 euros . Sommier, matelas, étagères, table basse, bureau, chaise de bureau et tout . Donc c’est une grosse économie . ", nous explique Pauline .

Tous les stocks de meubles ont été constitués sur la base de dons de particuliers . En contrepartie, Bobby vient récupérer gratuitement à domicile les meubles donnés . Ces donateurs sont ravis de savoir que ça profite ensuite aux étudiants en galère .

Une démarche écolo

Pour les jeunes, avoir des meubles de bonne qualité et pas chers, c’est un bon plan mais c’est aussi un moyen de protéger la planète .

D’après Paula, "la conscience écolo, elle grandit de plus en plus chez les jeunes de notre génération . On va y arriver à la sauver cette planète__ . La seconde main, c’est déjà une sacrée marche pour y arriver et avec Bobby, on facilite cet accès à la seconde main . On a envie de déclencher ce réflexe d’achat responsable auprès des étudiants . "

A terme, les deux copines souhaitent étendre leur offre à l’électroménager . Et puis, si le concept continue de plaire aux étudiants, Pauline et Paula ouvriront des Bobby dans d’autres grandes villes de France .