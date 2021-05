Michel Platini réagit à la polémique autour de Youssoupha

L'hymne des Bleus, pour l'Euro 2021, interprété par le rappeur Youssoupha est au cœur d'une polémique nauséabonde, Michel Platini a voulu réagir et il ne mâche pas ses mots !

par Team Mouv'

L'hymne des Bleus pour l'Euro 2021 a été dévoilé, baptisé "Écris mon nom en bleu". Il est écrit et interprété par le rappeur Youssoupha mais il n'a pas fallu longtemps pour que la polémique grossisse . . . Très largement alimentée et relayée par le RN dont Jordan Bardella, qui s'est attaqué au rappeur sur France Info en affirmant que la Fédération française de foot avait "cédé à une partie racaille de la France". . .

Après avoir reçu le soutien de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, un autre appui de taille s'est fait entendre, il s'agit de l'ancien champion et ex - patron de l'UEFA, Michel Platini qui s'est confié à LCI, il ne comprend pas la teneur de la polémique et juge tout simplement que "ce chapitre" autour du rappeur "n'aurait même pas dû exister", pour lui cet hymne est :

Une ode à l'équipe de France, c'est formidable .

L'ancien numéro 10 des Bleus poursuit :

"On a bien fait chanter l'hymne des Bleus par Johnny . . . Je ne vois pas le problème . "

Michel Platini estime que cette polémique "c'est de la rigolade, de la communication", qui intéresse "la politique peut - être", mais pas les Français. Pour lui, c'est aberrant, il ajoute :

L'équipe de France est ouverte à tout le monde .