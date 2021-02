Covid-19 : un nouveau masque "tueur de virus" bientôt disponible

À Lille, un ensemble de chercheurs a mis au point un masque Cidaltex qui pourrait bien représenter une avancée conséquente dans la lutte contre le Covid !

Que de bonnes nouvelles en terme de développement de nouveaux masques anti - covid ces derniers jours ! Alors que des masques Décathlon pour la pratique du sport en milieu fermé pourrait bientôt voir le jour, ce sont maintenant des masques "tueurs" de Covid qui commencent à être mis sur le marché !

Vous avez bien lu ! Ce sont des chercheurs de l'Université de Lille, l'INSERM et du CHU de Lille qui ont mis au point ce masque "CIDALTEX" qui pourrait bien être révolutionnaire . Ce dernier dispose de plusieurs épaisseurs dont la première bloque les gouttelettes et la seconde vient non seulement filtrer l'air mais aussi . . . décontaminer. Cette épaisseur en question contient des molécules ( produites à partir d'amidon de maïs ) qui rendent le virus inactif !

Un nouveau masque jetable à deux formats efficace sur les variants bientôt disponibles

Le site FranceBleu rapporte les résultats des tests effectués sur ces masques : ce procédé élimine "99,9% de virus en cinq minutes, 99,96% en vingt minutes". Le virus ainsi "tué", ne reste pas sur le masque . Cette nouvelle épaisseur sera plus efficace sur le virus quels que soient les variants . Ce masque ( à usage unique ) est actuellement testé par les soignants du CHU de Lille .

Il existe sous deux formes : FFP, de type "médical", ce format est déjà sur le marché au prix de 1,49€ et chirurgical, de type "grand public" . Ce dernier pourrait arriver sur le marché pas plus tard que lundi 22 février au prix de 0,44€ en pharmacie, après avoir reçu son agrément CE . À noter que les deux formats de ce masque seront vendus en priorité aux soignants.