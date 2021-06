Covid-19 : La ville de Washington offre un joint contre une vaccination

La vaccination contre un joint, voici la proposition de l'état de Washington pour inciter les citoyens à franchir le cap.

L'administration Biden s'est fixée des objectifs dont celui d'atteindre 70% des adultes ayant reçu au moins la première dose d'ici le 4 juillet, le cap des 50% a été atteint le 25 mai . Mais pour accélérer la cadence, le Président a demandé aux Etats de faire preuve de créativité ! Son appel a été entendu, comme l'explique le New York Times, la campagne baptisée "Joints for Jabs" ("des pétards contre des piqûres", NDLR ) a été lancée .

Ainsi jusqu'au 12 juin, les détaillants locaux ont l'autorisation de donner gratuitement, aux citoyens de 21 ans ou plus, un joint pré - roulé après leur première ou seconde dose de vaccin

Les Etats - Unis veulent relever le défi, après avoir payé un lourd tribu pendant la crise sanitaire, tout est mis en œuvre pour que la population se vaccine, comme en Virginie Occidentale ou une loterie un peu spéciale à été organisée, les lots à gagner regroupaient des pick - up, des permis de pêche et de chasse valables à vie, dix fusils de chasse, et 25 séjours week - end dans les parcs naturels de l'Etat . Dans l'Ohio, une autre loterie a vu le jour avec plusieurs millions de dollars à gagner . Des entreprises privées ont également mis la main à la patte en promettant des bières, des pizzas ou encore des billets pour des événements sportifs .

Pour le moment, 58% des personnes ont reçu au moins une dose et 49% sont complètement vaccinées dans l'État de Washington .