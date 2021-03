Covid-19 : l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique étendue à Paris

Pas de confinement à Paris mais la ville serre quand même la vis. La préfecture de police de la capitale a annoncé ce vendredi 5 mars que l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique était étendue.

Dans le contexte de la pandémie du Covid - 19 et dans le but de "ralentir la circulation du virus en évitant les regroupements de personnes dans l’espace public", un arrêté de la préfecture de police de Paris publié ce vendredi en début d'après - midi interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique entre 11 heures et 18 heures jusqu’au 21 mars prochain dans certaines zones de la capitale .

En plus de la rue de Buci ( 6e arrondissement ) et la place de la Contrescarpe ( 5e arrondissement ) déjà concernées, de nouveaux coins de Paris où "des regroupements de personnes ne respectant pas les gestes barrières ont pu être observés" sont désormais contraints par l’arrêté .

Les contrôles de police vont également être renforcés et des secteurs pourraient être évacués en cas de regroupements trop importants .

Quels sont les lieux concernés ?

Voici les zones concernées par l'interdiction :

- Les berges de la Seine, sur la rive droite et la rive gauche, entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l’île de la Cité et les berges de l’île Saint - Louis .

- Arrondissements de Paris centre ( 1, 2, 3 et 4e arrondissements ) : Place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, Place du Bourg - Tibourg, Place du marché Saint Catherine, rue des Hospitalières - Saint - Gervais, rue des Petits Carreaux

- 5e arrondissement : Place de la Constrescarpe

- 6e arrondissement : Rue de Buci

- 7e arrondissement : Esplanade des Invalides

- 9e et 18e arrondissements : Place Lino Ventura, avenue Trudaine ( entre la place Lino Ventura et la rue Turgot ) , rue des Martyrs ( entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura ) , Place du Tertre, rue Marcadet

- 10e arrondissement : le canal Saint - Martin ( quais de Jemmapes et de Valmy ) , rue du Faubourg - Saint - Denis, cour des Petites - Ecuries

- 11e arrondissement : Rue du Général Renault, Rue du Général Blaise

- 14e arrondissement : Place Flora Tristan