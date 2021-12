Covid-19 : interdiction des concerts debouts pour freiner la 5ème vague

Pour limiter la 5e vague de coronavirus et la propagation du variant Omicron, le gouvernement annonce l'interdiction des concerts debouts à partir du 3 janvier 2022.

par Team Mouv'

C'est une nouvelle difficile pour le monde du spectacle, et pour tous les fans de musique. Après une longue pause des concerts lors de la première vague, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce lundi 27 décembre le retour des jauges, fixées à 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 en extérieur. Mais aussi l’interdiction des concerts debouts à compter du lundi 3 janvier 2022.

Pour l'instant, ces nouvelles mesures seront appliquées pour une durée de trois semaines, et comprennent aussi les enceintes sportives.

On apprend aussi que la consommation dans les bars et les cafés ne pourra plus se faire debout. Aussi, la consommation sera sera interdite dans tous les théâtres et les cinémas, ainsi que dans les transports en commun.