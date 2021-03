Covid-19 : des chercheurs inventent un masque nasal pour les repas

Ne riez pas trop vite derrière vos écrans, ce masque couvrant entièrement le nez, à porter sous le masque traditionnel est peut-être ce qui nous permettra de retourner aux restaurants. Conçu par des chercheurs mexicains, il pourrait être "une arme redoutable" contre la Covid-19.

par Team Mouv'

Une vidéo publiée par l'agence de Presse Reuters fait sensation, on pourrait croire à une parodie mais rappelez - vous que nous sommes encore en 2021 et que le blockbuster de nos vies n'est pas terminé . . . Il s'agit d'un masque nasal qui permet de manger et de boire, tout en gardant une protection contre le virus . Peut - être la clé pour une réouverture plus rapide des restaurants.

Selon l'Institut Pasteur : "les repas jouent un rôle central dans les contaminations". Cet outil anti - covid a été mis au point par des chercheurs mexicains, le masque à nez doit "être porté sous un masque facial normal", voici la démonstration en vidéo, mettez le son . . . :

Le virus peut pénétrer par les yeux, le nez et la bouche comme le souligne Gustavo Acosta, immunologiste au Mexique au quotidien Le Parisien :

Quand tout le monde mange, on doit retirer les masques . Le masque nasal est utilisé pour ces activités .

Pour le moment, les masques ne sont pas encore commercialisés, mais les chercheurs sont en négociation avec une entreprise pour leur fabrication . On a hâte !