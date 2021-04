Couple Tapie agressé : Stéphane Tapie dévoile les photos des blessures aux visages

Invité sur CNEWS dans l'émission de Pascal Praud, le fils des époux Tapie a dévoilé les photos des blessures aux visages de ses parents.

par Team Mouv'

Dominique et Bernard Tapie ont vécu un immense cauchemar à leur domicile pendant la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril, durant le week - end de Pâques . En pleine nuit, les époux ont été surpris dans leur sommeil par quatre malfaiteurs qui ont pénétré chez eux par une fenêtre, au premier étage de leur maison de Combs - la - ville ( 77 ) .

Après avoir été ligotés et molestés par les individus, Bernard et Dominique Tapie ont été agressés physiquement . Sur CNEWS, Stéphane Tapie le fils de Bernard Tapie a dévoilé les photos des blessures du couple . Des photos qui témoignent de la brutalité de l'événement .

Le couplet Tapie menacé de mort

Sur BFMTV, Stéphane Tapie a précisé que son père allait mieux mais qu'il avait été mis K . O . Il précise également que pendant 45 minutes, Bernard et son épouse Dominique ont fait l'objet de menaces de mort . Les malfaiteurs réclamaient un coffre qui n'existait pas : "dis - nous où est le coffre ou on te brûle, on te met le feu" .