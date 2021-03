Coup de foudre dans le métro : Emilie a retrouvé son bel inconnu mais...

C'est l'histoire d'un coup de foudre dans une rame de la ligne 8, une jeune femme décide de mettre tout en œuvre pour retrouver un inconnu, sur qui elle a flashé, après avoir placardé des avis de recherches, il l'a contacté...

par Team Mouv'

Une jolie histoire s'est déroulée en souterrain, Émilie ( le prénom a été modifié ) a croisé le regard d'un jeune homme assis dans une des rames de la ligne 8, il lisait "L'existentialisme est un humanisme", de Jean - Paul Sartre et dit - elle : "il a beaucoup de charme . Il a les yeux clairs, les cheveux bouclés et bruns" . Cette situation parlera à la très grande majorité d'entre nous, même si on ne lit pas assez d'ouvrage de Sartre . . .

En effet, l'Eye Contact n'a jamais été autant à la mode qu'en 2021, où la moitié de notre visage n'apparait pas au commun des mortels . . . Sauf qu'à la différence d’Émilie, nous passions notre chemin, le vague à l'âme . . . Mais pas Émilie, qui a décidé d'écrire son histoire et de tout faire pour retrouver ce bel inconnu. Elle a alors placardé des affiches comme celle du post ci - dessous et crée un compte Insta @inconnudumetro pour récolter des pistes, puis la magie des réseaux a fait le reste . . . ( oui, parfois les réseaux sont beaux ! ) :

Le Parisien a publié son histoire et c'est après avoir lu l'article que l’intéressé a pris contact avec Émilie sur Instagram. Hélas pas de happy end puisque le bel inconnu a déjà quelqu'un dans sa vie et il est amoureux . . . . Mais l'étudiante est heureuse d'avoir été jusqu'au bout de sa démarche et d'avoir fait émerger solidarité et entraide : "Je n'ai pas été la seule à y croire, vous aussi vous y avez cru . Vous avez, sans me connaître, voulu m'aider dans une histoire où vous vous identifiez . Cette formidable entraide m'a permis de le retrouver . Cet homme est tout autant formidable que vous . "

Émilie ne flanche pas, pragmatique, elle souhaite faire du compte Insta le lieu où les voyageurs en quête de leurs coups de foudre pourraient se retrouver . . . De la poésie sur nos existences . . .