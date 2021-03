CNews sanctionnée d’une amende de 200 000€ à cause d’Éric Zemmour

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a imposé une amende de 200 000 euros à la chaine d’information du groupe Canal à cause de propos tenus par Eric Zemmour.

par Team Mouv'

Eric Zemmour a récidivé, et cette fois ça coutera cher à Canal . Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ( CSA ) a sanctionné, le 18 mars, CNews d'une amende de 200 000 euros pour "incitation à la haine" et "à la violence" après des propos de son polémiste . Le CSA prononce rarement des sanctions aussi importantes, et c’est la première fois qu’elle inflige une amende à une chaine d’info en continu .

Zemmour s'en prend aux mineurs isolés

Le 29 septembre dernier, lors d’un débat sur le plateau de l’émission Face à l’info animée par Christine Kelly, Eric Zemmour s’est emporté contre les mineurs étrangers isolés. Selon lui, "ils n’ont rien à faire ici" :

Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont . Il faut les renvoyer

Le CSA s'agace

Le CSA a décidé de prononcer cette amende historique pour plusieurs raisons . D’abord, le chroniqueur de CNews a incité à la haine et encouragé les comportements discriminatoires. De plus, le gendarme de l’audiovisuel a regretté qu’"aucune réaction suffisamment marquée n’a été apportée à ces déclarations par les personnes en plateau".

Enfin, l’instance s’agace du manque de réaction du groupe qui a déjà fait l’objet de plusieurs mises en demeure. Le comité d’éthique du groupe Canal s’était pourtant inquiété de ces avertissements : "la position centrale donnée à M . Zemmour", "son statut d’invité permanent" et le fait qu’il intervienne "sur les sujets mêmes" pour lesquels il a été condamné par la justice créaient "un risque spécifique" .

Le groupe Canal + s’apprête à contester la décision du CSA .