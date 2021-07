Cergy : deux ans de prison pour l’auteur des insultes racistes au Brasco

Un mois après les faits, Mourad D., l'agresseur raciste de Cergy vient d'être condamné à deux ans de prison.

par Team Mouv'

C'est une affaire qui a fait polémique en raison de son caractère raciste et violent : le mois dernier, une vidéo écœurante faisait le tour des réseaux sociaux . Dans la vidéo on pouvait voir un individu proférer des menaces et des insultes racistes envers deux personnes de couleur .

Espèce de négresse, espèce de sale Noire [ . . . ] Pendant 800 ans on vous a vendus comme du bétail .

Des propos abjectes qui ont choqué la toile et réveillé la colère de l'opinion publique : de nombreuses personnalités comme Rohff, Sam's ou encore Booba s'étaient elles aussi exprimées à ce sujet .

Verdict sans appel

Un mois après cette agression d'une rare violence, Mourad D, était jugé ce jeudi 8 juillet par le tribunal correctionnel de Pontoise pour "violences volontaires", "injure à raison de la race" et "apologie de crime contre l'humanité" comme le rapporte Le Figaro . Après quatre heures de délibérations, le verdict tombe : Mourad D écope de deux ans de prison pour "injure publique à raison de l'ethnie, la nation, la race ou la religion" et "violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à raison de l'appartenance à une ethnie, nation, race ou religion" pour avoir également agressé un livreur noir qui se trouvait devant le restaurant ou Mourad D passait la soirée . Une décision évidente après les faits comme a insisté le procureur qui estime que "les faits sont largement établis: il n'y a pas de débat possible sur la culpabilité du prévenu" .