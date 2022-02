Ce maire parle politique sur TikTok au son d'Orelsan ou d'Eminem

Le maire d'Itteville, une commune de l'Essonne, s'est lancé sur Tiktok pour intéresser les plus jeunes aux affaires de la ville et à la politique en général.

par Team Mouv'

Qui a dit que les réseaux sociaux étaient réservés aux jeunes générations ? Pas François Parolini en tout cas, qui s'est lancé, à 68 ans, sur Tiktok. Depuis décembre 2021, le maire d'Itteville, une commune de l'Essonne d'un peu plus de 6 500 habitants, a créé son compte et ironise sur ses missions en suivant les trends de la plateforme.

C'est comme ça qu'on peut le voir se laver les mains au champagne au son de Basique d'Orelsan pour critiquer le prix de l'eau dans sa commune, démêler des câbles avec comme légende "Quand tu attends la fibre sur ta commune depuis 2016" avec en bande son My Name Is d'Eminem, ou encore rendre hommage au véhicule de nettoyage des rues avec le son Ma Benz de Suprême NTM.

Remobiliser les jeunes

L'humour, "c'est ça aussi la politique", explique François Parolini au journal Ouest France. C'est après avoir constaté une abstention de près de 70 % dans sa commune aux élections régionales de 2021 et l'absence d'adolescents aux réunions organisées par la mairie que l'élu décide de se lancer : "Les jeunes boudent trop les urnes et il faut que cela change." Le compte rassemble quelques 4 000 abonnés.

Les mises en scène sont imaginées avec son adjointe à la communication, Laëtitia Colonna de Leca Cristanacce. L'équipe va jusqu'au bout, en répondant régulièrement aux commentaires qui sont en très grande majorité positifs, et où parfois des débats s'engagent sur le sujet traité dans la vidéo. Et ça marche plutôt bien : une de leur vidéos atteint plus de 457 000 vues.