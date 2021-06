Cardi B parle de son rôle dans "Fast and Furious 9"

Cardi B se confie sur son expérience de travail avec Vin Diesel sur le plateau du 9e opus de la saga "Fast and Furious" et comme à son habitude, Bardi ne mâche pas ses mots !

Cardi B s'est imposée dès son premier album Invasion Of Privacy sorti en 2018, depuis on ne l'arrête plus . Elle chante et joue aussi la comédie, on l'a déjà vu dans Hustlers de Lorene Scafaria, dans un petit rôle aux côtés de Jennifer Lopez et Constance Wu. Cette fois - ci, Cardi est de retour au cinéma dans le cultissime Fast and Furious 9. En effet, elle a été contacté par Vin Diesel qui révélait, il y a quelques temps, pourquoi Cardi B était au casting. Cardi joue le rôle de Leysa On en sait un peu plus, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de The Fast Saga, Cardi B explique pourquoi elle n'a pas hésité à faire partie de l'aventure :

C'est Fast and Furious . Emmenez - moi là - bas, mettez - moi dans un avion ! J'aime le fait de représenter une femme forte et puissante . Elle est juste cette Bitch. . . Je me souviens quand j'ai vu Ludacris dans Fast and The Furious, puis de voir Don Omar, ça donne de l'espoir au quartier .

Cardi B ne tarit pas d'éloges sur son partenaire, son personnage a d'ailleurs une relation amoureuse avec le personnage de Vin :

Vin est juste si gentil, tellement génial ( . . . ) Il vous fait vous sentir si à l'aise . Je suis tellement excitée .

Le film sort en salles le 24 juillet .