Cardi B et Offset organisent un gouter d'anniversaire complétement dingue pour leur fille

Toujours plus grand, toujours plus fou ! Kulture a eu 3 ans, ses parents lui ont offert une fête d'anniversaire digne d'un conte de fée.

par Team Mouv'

Kulture vient de souffler sa 3e bougie, la fille de Cardi B et Offset se souviendra de ce gouter d'anniversaire hors normes . Le thème choisi était celui des Princesses, la petite fille est arrivée en calèche, vêtu d'une robe en tulle rose, un diadème posé sur la tête .

Un anniversaire de Princesse

C'est Tina, la Princesse de "La Princesse et la Grenouille" qui l'a accueilli et lui a fait traverser une arche de ballons interminable . Une fois à l'intérieur, une véritable fête foraine l'attendait avec encore des princesses, cette fois - ci dans des boites géantes : Belle, La Belle au bois dormant, Cendrillon . . . Des piscines à balles, des stands de confiserie, un zoo, une piste de bowling, une tour de pattes de crabe ( le plat préféré de Cardi B) , un gâteau Cendrillon à sept étages et une piste de danse. Le site de TMZ a publié une vidéo en immersion .

Kulture a fêté ses 3 ans lors d'une fête complétement dingue - Capture Instagram

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Plus tard, ses parents lui ont offerts son poids en collier :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les parents de Kulture ont posté leurs amours sur les réseaux :

Pour toujours, mon petit bébé . Ma reine du cancer .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Joyeux anniversaire @kulturekiari, ma petite fille devient Big 3 omg trop vite, tu as tellement de caractère et de joie avec toi - même, on s'amuse toujours autant et tu aimes ton papa et papa t'aime aussi . . ."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un beau moment en famille, Cardi B et Offset attendent leur second enfant, encore de belles fêtes en perspectives . . .