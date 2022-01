Cannabis : les fleurs de CBD sont désormais interdites à la vente en France

Les fleurs de CBD ne pourront plus être vendues en France.

Selon un arrêté paru vendredi 31 décembre 2021, les fleurs et les feuilles brutes de CBD sont désormais interdites à la vente en France.

Mauvaise nouvelle pour les consommateurs...

Plus précisément : "La vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation" a-t-il été indiqué au Journal Officiel . Cependant, si la plante de chanvre a une teneur en THC non supérieure à 0,3 %, "sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L.".

Cet arrêté a été notifié à la Commission européenne et fait suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de novembre 2020. Dans cet arrêt, la justice européenne avait alors rejeté l’interdiction de ce "chanvre bien-être" en France, en soulignant qu'il ne pouvait être considéré comme un stupéfiant ni un médicament.

Contre cet arrêté, des référés ont été préparés, de même qu’un recours devant le Conseil d’État. Aurélien Delecroix, le président du syndicat professionnel du chanvre, a même déclaré qu'il les " * * déposera après une décision du 7 janvier du Conseil constitutionnel" et déplore "aucune preuve scientifique démontrant une problématique sanitaire".