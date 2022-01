Cannabis : des sachets "Haribeuh" découverts par une opération anti-drogue

Une opération-antidrogue a mis la main sur des sachets "Haribeuh", imitant la fameuse marque de bonbons.

par Team Mouv'

La guerre des forces de l'ordre contre le trafic de cannabis continue. Une opération de police a récemment permis de mettre la main sur... des sachets estampillés "Haribeuh", en référence à la marque de bonbons.

C'est dans le Vaucluse que le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Avignon a découvert mardi 4 janvier des sachets remplis de hashish, imitant les paquets de bonbons Haribo. On peut en effet lire sur chacun "Haribeuh c'est beau la vie, y'a de la weed et du teuchi", un slogan qui a apparemment amusé - avec retenue - l'unité de police.

Des dealers qui maîtrisent le marketing

En effet, en réponse, les gendarmes du département ont posté sur les réseaux : "Haribeuh ce n'est pas bon à notre avis, ni pour les grands ni pour les petits", ce qui a eu le mérite d'amuser leurs abonnés. L'unité anti-drogue a aussi retrouvé de la cocaïne et des centaines d'euros en liquide. Alors que les débats sur la légalisation du cannabis s'accélèrent, et que les fleurs de CBD viennent d'être de nouveau interdites en France, la nouvelle fait le buzz.

Le directeur marketing de Haribo a réagi avec amusement et fermeté face à cette anecdote : si celui-ci "condamne fermement" de tels actes et promet "une action juridique si on arrive à identifier la personne à l'origine de ce détournement", il se félicite toutefois avec humour "d'un joli signe de la notoriété de la marque et de son attractivité, y compris pour des cibles jeunes".

Ce n'est pas la première fois que la police met la main sur ce genre d'emballages humoristiques : à Nantes, des sachets Kinder Surprise avaient déjà été découverts en 2021. Plus récemment encore, des pochettes caricaturant Eric Dupond-Moretti ont été retrouvées en Isère. Les dealers développent en effet de plus en plus leur stratégie de communication, se montrant toujours plus créatifs dans les visuels qu'ils proposent.

Une opération de police réussie, qui aura diverti les gendarmes et permis de donner de la visibilité sur leur action.