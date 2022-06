Canicule : le coup de gueule de ce journaliste de BFM : "on va cramer"

Suite aux annonces de canicule, un journaliste de BFM a poussé un vrai coup de gueule sur BFM.

L'été 2022 arrive et avec lui son paquet d'angoisses. La question du réchauffement climatique est, sans mauvais jeu de mot, brûlante, et les températures annoncées alarment les observateurs. Sur BFM, un présentateur a pris la parole pour dénoncer la situation actuelle.

Des températures qui frôlent les 40° dans quasiment toute la France : c'est ce qui nous attend dès cette mi-juin, témoignant, selon certains, du futur proche qui nous attend. Si le réchauffement climatique est évidemment une préoccupation de plus en plus grande pour beaucoup de Français, il se pourrait que ce début d'été 2022 marque encore plus profondément les consciences.

On n'a plus le temps

Parmi les signes de ce désarroi de la part de la population, la prise de parole de Marc Hay ce 14 juin sur BFM. Le présentateur annonce d'emblée : il abandonne son ton journalistique pour sonner l'alerte. Écoeuré par l'état des choses, le journaliste tente le tout pour le tout à la Don't Look Up pour éveiller les consciences : "Le but n’est pas de faire peur mais j’ai décidé depuis maintenant quelques jours d’arrêter d’utiliser mon ton habituel que je trouve, au fur et à mesure des mois, un peu nul".

Pour le journaliste, la situation est urgente. Il s'écrit ainsi : "Ça ne marche plus. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine !". Et de sonner l'alarme sur l'état actuel des choses : "Je pense qu’il faut qu’on change notre manière de parler de ça car ça n’imprime pas. Et clairement, il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer n’est que la face cachée de l’iceberg". Avant de conclure : "ce qu’il s’est passé en 2019 se reproduit et ce qu’il se passe en ce moment, va se reproduire. L’été ne fait que commencer, d’autres vagues de chaleur, d’autres canicules sont possibles et tout ceci va aller en s’aggravant".

Une chose est sûre : l'alarme est lancée. Le message est-il passé, et la roue peut-elle encore tourner ? Tout dépendra de nous.