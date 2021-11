Camille Lellouche raconte les violences conjugales qu’elle a subies

Dans l'émission "Sept à huit", Camille Lellouche a livré un témoignage poignant sur l'enfer qu’elle a subies à 19 ans après avoir été victime de violences conjugales.

La comédienne, humoriste et chanteuse Camille Lellouche a eu le courage de raconter les violences conjugales subies pendant 2 ans lorsqu'elle avait 19 ans. Camille Lellouche a témoigné lors d'une émission du magazine hebdomadaire Sept à huit diffusé sur TF1.

Pour la première fois, Camille Lellouche évoque son passé douloureux et l'enfer dont elle a été victime. Violences physiques, psychologies, relation d'emprise, la jeune femme témoigne et encourage dans sa démarche toutes les victimes de violences à s'en sortir. Elle souhaite s'en libérer et surtout aider les victimes.

"Je ne vivais même plus"

La jeune femme raconte à travers un poignant témoignage ponctué de larmes ce qu'elle a subi, comment ça a commencé, ce qu'elle a vécu, ses peurs : "J’ai vécu un enfer pendant deux ans. Toutes les formes de violences qu’une femme peut subir, je les ai subies", confie-t-elle. A l’époque, elle n’avait que 19 ans. Cela fait un mois qu’elle est avec son petit ami de l’époque lorsque survient une première altercation. "Il me dit “t’étais où sale pute ?”. [ … ] Je n’ai pas le temps de réagir qu’il me met une claque, très violente".

Dès lors elle explique sa relation sous emprise et les scènes violentes dont elle a été victime : "Je suis complètement sous son emprise, ça me fait chier de le dire mais je lui appartenais. (…) J’étais en permanence avec l’envie de vomir, je suis passée de 52 kg à 40, en deux mois. (…) Je suis devenue une ombre".

Victime ou témoin de violences conjugales, composez le 3919 (le numéro n'apparait pas sur les relevés téléphoniques).