Boîtes de nuit : enfin une date pour la réouverture ?

Selon les premières informations de BFM, une date est évoquée pour la réouverture des discothèques en France.

par Team Mouv'

De passage dans la Drôme, le président de la République a abordé le sujet des discothèques . Si il a évoqué la date du 21 juin, l'entourage du président de la République a finalement précisé qu'il ne s'agissait pas de la date de réouverture mais "d'une clause de revoyure prévue autour de cette date . "

Toutefois, on apprend aujourd'hui que la date de réouverture pourrait être fixée au 2 juillet prochain. Une magnifique nouvelle pour les discothèques, fermées depuis 15 mois maintenant .

De retour en boîte le 2 juillet, vraiment ?

Cette date début juillet, si elle n'est pas encore confirmée, a été avancée par BFMTV . Selon les informations du média, les propriétaires des lieux se préparent à une réouverture le vendredi 2 juillet. De plus, le ministère de l'économie a expliqué qu'une réouverture "le plus tôt possible" est envisagée et ce "dès le début de l'été" .

Quelles seront les conditions pour aller en boîte ?

Sur cette question aussi, les interrogations subsistent . Toujours selon les informations avancées par BFM, les professionnels travaillent activement avec le gouvernement sur la mise en place des règles sanitaires. Une jauge de 65 % de la capacité maximale sera mise en place, des tests antigéniques seront disponibles à l'entrée, et les fêtards ne pourront pas être plus que 6 personnes par table . Et pour finir, les boissons devront être consommées assis .

Le secteur de la nuit a été particulièrement touché pendant cette crise sanitaire . En France, 250 discothèques sur 1 600 ont fermé depuis le début de la pandémie dans notre pays . Vivement le retour à la normale .